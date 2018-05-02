السنوسي يلتقي بالأمانة الوطنية للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ( نيباد)

الخرطوم 2-5-2018م(سونا) - التقى مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالأمانة الوطنية للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا ( نيباد) .

وبحث اللقاء سبل تفعيل عمل المجلس الاستشاري والمجلس القومي باعتبارهما اجهزة مساعدة تعمل تحت مظلة الأمانة الوطنية للنيباد ووضع خطة عمل مفصلة للمجلس القومي الحاكم ومدى تنفيذ خطة العام للربع الأول للعام 2018 م .

و ثمن السنوسي الجهد الذي تقوم به الأمانة العامة للنيباد ومجلسيها لتطوير العمل وإعداد المشاريع التي يستفيد منها السودان خاصة في النقل والكهرباء .



