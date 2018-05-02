البرلمان يحيل بيان وزارة الدفاع للجنة المختصة

الخرطوم 2-5-2018 (سونا) - أحال المجلس الوطني في جلسته، اليوم، برئاسة البروفسير إبراهيم أحمد عمر، بيان وزارة الدفاع للجنة المختصة حول أداء الوزارة للنصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018 ، قدمه الفريق أول ركن محمد علي سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع .

وأكد مهام وزارة الدفاع وأهدافها العامة في الحفاظ على الثغور وكشف المخططات التي تحاك ضد السودان بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة الولائية.

وقال سالم إن الوزارة تعمل على النهوض بقطاع الطيران المدني والسعي لتهيئة بيئة خالية من الألغام، إلى جانب الاهتمام بالدراسات وتشجيع البحث العلمي. ورصد سالم الجهود المبذولة في عملية حصر العربات ذات الدفع الرباعي وجمع السلاح التي أسهمت في نشر الأمن والاستقرار في كل من ولايات دارفور، وولايتي غرب وجنوب كردفان، إلى جانب ترسيم المعابر مع دولة جنوب السودان.

وأكد التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار وإتاحة الفرصة لحملة السلاح للحاق بركب السلام وفق مخرجات الحوار الوطني تعزيزا للسلام بالبلاد وتعزيز السيادة الوطنية، مشيرا إلى جهود الخدمة الوطنية في دراسة محو الأمية.

وأوصى بتوفير التمويل اللازم لمشروعات القوات المسلحة والعمل على تنمية المناطق الحدودية، مؤكداً الاستمرار في تحسين بيئة العمل وبناء وتطوير القوات المسلحة.



