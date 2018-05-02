وفد المفوضية الأمريكية لحرية الأديان يطلع على أوضاع الحريات الدينية بشمال دارفور‎

الفاشر 2ـ 5 ـ 2018 م (سونا) - اطلع وفد المفوضية الأمريكية لحرية الأديان؛ الذي زار حاضرة ولاية شمال دارفور اليوم؛ برئاسة نائبة رئيس المفوضية ساندريلا جولى، اطلع من والي الولاية بالإنابة محمد بريمة حسب النبي؛ على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية؛ وذلك في اللقاء الذي عقده معه الوفد بمقر حكومة الولاية بحضور ممثل الشؤون الأفريقية لحرية الأديان وأعضاء لجنة أمن الولاية .

وأكد الوالي بالإنابة أن ولايته تشهد استقرارا تاما فى الأوضاع الأمنية والإنسانية؛ بعد أن أصبحت خالية من الحركات المتمردة والصراعات الأهلية، واختفاء كافة مظاهر التفلت والاقتتال، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود التي بذلتها الأجهزة النظامية المختلفة من أجل تحقيق الأمن وبسط الاستقرار .

وشدد بريمة في التنوير الذي قدمه للوفد بأن حكومة الولاية تحترم جميع الأديان والمعتقدات وفقا لما نص عليه دستور البلاد والقوانين الأخرى المنظمة لشؤون الحياة، مطالبا الوفود الأممية بدعم السلام الاجتماعي ومشروعات العودة الطوعية بدارفور عبر مؤسساتها العاملة بالولاية .

فيما أوضحت نائب رئيس المفوضية الأمريكية لحرية الأديان أن زيارتهم الى الولاية جاءت فى إطار تفقد الأوضاع والسياسات الخاصة بحرية الأديان والتسامح الديني بالقارة الأفريقية، بجانب متابعة قضية السلام والاستقرار بالولاية، وأشارت الى أن من أهم اختصاصات المفوضية الأمريكية لحرية الأديان هو دعم التسامح الديني بين الشعوب المختلفة واحترام الأديان والمعتقدات من أجل التعايش السلمي بين الجميع، مناشدة بضرورة التعاون المشترك للمحافظة على السلام العالمي وبناء أواصر التواصل بين الشعوب.

ويذكر أن برنامج الوفد قد تضمن زيارة الى معسكر زمزم للنازحين التي تقع 15كلم جنوب الفاشر.