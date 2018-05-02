البرلمان يحيل بيان وزارة الإعلام للجنة المختصة

الخرطوم 2-5-2018 (سونا) - أحال المجلس الوطني في جلسته، اليوم، بيان وزارة الإعلام حول أداء الوزارة للنصف الثاني من 2017م وأدائها عن الربع الأول من العام الحالي، الذي قدمه دكتور أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام ، أحاله للجنة المختصة .

جاء البيان في عدد من المحاور تتمثل في الانفتاح على الولايات والتوجه بإسناد البرنامج الاقتصادي، مؤكدا تشكيل لجنة لمراجعة الأوضاع القانونية للإعلام في البلاد، واشار الى إعداد الوزارة لمسودة قانون

إطاري للإعلام يحدد المسؤوليات والواجبات.

وأضاف أنه تم ربط كافة الهيئات التابعة للوزارة بالشبكة القومية وبالوزارة عبر التراسل الشبكي، قائلاً إن مدينة الإنتاج الإعلامي مشروع طموح يهدف إلى تمكين السودان من أن يصبح مركزاً إعلاميا إقليميا، مضيفاً أنه تم عمل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والانتهاء من التصميم الفني والهندسي بتكوين آلية إدارية برئاسة الوزارة وعضوية مديري هيئات الوزارة للمتابعة والإشراف.

وأشار بلال إلى الهيكلة والتسكين، مؤكدا حصر الوظائف الشاغرة والمشغولة تمهيدا لاستيعاب الكوادر وإجراء الترقيات، مبينا الجهود المبذولة في العمل لبناء المدينة الإعلامية والتي تجعل من السودان مرتكزا إعلاميا إقليميا، وأشاد الوزير بالتحول الرقمي والعمل في وكالة السودان للأنباء وهيئة البث، إلى جانب تأهيل استديوهات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأبان أنه في إطار التواصل الإعلامي للربع الأول من العام الحالي تم تنفيذ 38 نشاطاً من جملة (55) نشاطا تهدف لأداء متميز ومتطور بجودة وكفاءة وفعالية في مجالات نشر ثقافة السلام وبسط الأمن وهيبة الدولة عبر الدور الطليعي للوزارة في التوعية والتثقيف بأهمية جمع السلاح والتنسيق بين المركز والولايات في التوعية والتبصير.

وأبان أن الإعلام رسالة سامية لما لها من تأثير على الأفكار والمفاهيم ومقدرة على تشكيل الرأي العام وتوجيهه، مضيفاً أنه سلاح للتصدي للآثار السالبة للثقافات الضارة، مشيراً لأهمية التفاعل معه في ظل ثورة التكنولوجيا التي تضعنا أمام تحد كبير يتم مواجهته بخطاب إعلامي قوي يهدف لتحقيق التطوير والتأهيل داخلياً وإقليمياً وعالمياً.