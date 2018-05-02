وزير التخطيط العمراني بالخرطوم يؤكد دعمه لمشروعات نقابة المحامين

الخرطوم 2-5-2018م (سونا) -

التقى دكتور مهندس جمال محمود وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم بمكتبه اليوم بنقيب المحامين الاستاذ عثمان محمد الشريف وأعضاء النقابة؛ بحضور مدير عام الأراضي الأستاذ محمد الشيخ محمد .

وتناول الاجتماع - بالبحث - عددا من القضايا المتعلقة ببرامج ومشروعات النقابة في المرحلة القادمة.

وأكد الوزير دعم وزارته للنقابة باعتبارها تمثل شريحة كبيرة من المحامين، ووعد بالنظر في كافة الموضوعات التي تلي وزارته.

وكان نقيب المحامين قد طلب من الوزارة تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى المحامي ومنح المحامين سكنا جاهزا عبر مشروعات صندوق الإسكان والتعمير وتحديد مواقع بالمحليات لإنشاء دور للمحامين، وقطع نقيب المحامين بأنهم عازمون على إحداث اختراقات كبيرة في دورة النقابة الحالية، معبرا عن ثقته في دعم وزارة التخطيط لمساعي ومشروعات النقابة.

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