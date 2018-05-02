وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي

الخرطوم 2-5-2018 (سونا)- ترأس د. ادريس ابراهيم جميل وزير العدل اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الذي عقد بوزارة العدل اليوم ، وناقش الاجتماع خطة اللجنة للعام 2018م.

واستمع وزير العدل لتقرير مفصل بشأن الخطة قدمها المستشار العام د طارق مقرر اللجنة، وأوضح التقرير ان اللجنة الوطنية تسعى لتوعية المجتمع بأهمية القانون الدولي الانساني من خلال اقامة الورش والندوات والدورات التدريبية والتعامل والتعاون مع الجهات ذات الصلة والخبراء والمهتمين في المجال، فضلا عن إحكام التنسيق مع مؤسسات الدولة الرسمية في هذا الصدد ، كما أشار إلى مشاركة اللجنة في المحافل والسمنارات الخارجية وتقديم انموذج للاقاليم والولايات للتعريف بالدور الذي تقوم به اللجنة واهتماماتها تجاه المجتمع.

وطالب جميل اللجنة بتفعيل الشراكات مع الجهات الفاعلة في المجال ، فضلا عن اشراك منظمات المجتمع المدني.

