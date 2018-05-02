المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان يلتقي بالوفد الهولندي

الخرطوم 2-5-2018 (سونا)- التقى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان اليوم بالوفد الهولندي الذي يزور البلاد هذه الأيام والذي يضم مسئولين من وزارات مختلفة.

وقدم مولانا طارق مجذوب مقرر المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في بداية اللقاء تنويرا للوفد حول عمل المجلس واختصاصاته ونشاطاته وخططه المستقبلية بالإضافة إلى جهوده في مجال مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والتهريب ، مبينا أن ظاهرة الإتجار بالبشر ظاهرة اجتماعية-اقتصادية ، مشيرا إلى وجود تحديات تواجه مكافحتها مما يتطلب تقديم الدعم للسودان من المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة خاصة (UNDP).

واضاف مولانا طارق إلي إنشاء محكمة خاصة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر ، مؤكدا أن الضحايا يجدون المساعدة والدعم ، مبينا أن حدود السودان الممتدة تشكل أكبر التحديات التي تواجه جهود مكافحة الإتجار بالبشر، مضيفا ان أبرز الأسباب التي تؤدي إلي تفشي الظاهرة تتمثل في الحروب والنزاعات.

من جانبهم أشاد أعضاء الوفد الهولندي بالجهود التي يبذلها السودان لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والتقدم المحرز فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، مشيرين إلى أن اللقاءات التى عقدت إبان زيارة الوفد للسودان في مارس الماضي كانت مثمرة ، وعبروا عن سعادتهم بالخطوات التى تم اتخاذها، مشيرين إلي أن ملف الهجرة يحتاج الى تعاون في مجال بناء القدرات والتدريب ورفع الوعي.

واكد الوفد الهولندي الاهتمام بتقديم المساعدة للسودان في مجال مكافحة الظاهرة وإنشاء قاعدة بيانات مع بعض الدول ، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين في هذا المجال، وأشار الوفد إلى السعي لإنشاء مكتب بالسودان لتقديم الخدمات لضحايا ظاهرة الإتجار بالبشر وابانوا ضرورة إيجاد حلول لقضايا الفقر وهجرة الشباب ، وأشاد باهتمام حكومة السودان بضحايا الظاهرة.

من جانبه أشار الاستاذ أحمد إسماعيل تيراب عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إلى أن خطة عمل ( 2018-2019) التي تضم وكالات الامم المتحدة تشتمل على اربعة محاور وهي الحماية والرعاية والتأمين ومنع الظاهرة .

يذكر أن الوفد يضم كلا من مستر هانز كريستيان مدير الشؤون الدولية ونائب رئيس إدارة بوزارة العدل الهولندية ومستر جان وليم كونغ كبير مستشارين بإدارة الشؤون الدولية (قسم افريقيا و امريكا).



