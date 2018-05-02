وزير العدل يدشن فرحة الصائم بوزارة العدل

الخرطوم 2-5-2018 (سونا)- دشن د. ادريس ابراهيم جميل وزير العدل اليوم بوزارة العدل برنامج فرحة الصائم ، والذى يقيمه صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالوزارة.

واشاد جميل بالدور الذي يقوم به الصندوق في تقديم الخدمات وتوفير السلع الاساسية بأسعار التكلفة مما يساهم في إحداث بيئة مناسبة للعاملين في اداء مهامهم وعملهم، مشيرا الى ان الخدمة التي يقدمها الصندوق لا تقتصر علي العاملين بالوزارة بل تشمل المستشارين والنيابة العامة في كل ولايات السودان

وثمن د. جميل الجهد المقدر الذي يقوم به العاملون في الصندوق في توفير كل احتياجات العاملين والذي يعتبر نموذجا للعمل الخيري خاصة وان رمضان على الابواب ، مؤكدا تعميم تجربة الصندوق على بقية المستشارين والعمل علي انشاء جمعية تعاونية لكافة المستشارين بوزارة العدل لتقديم تلك الخدمة النوعية .

وقدم د. جميل شكره لصندوق التكافل الاجتماعي على الجهد المبذول وكما شكر ايضا المشاركة الفعاله لنقابة العاملين بولاية الخرطوم في دعم الصندوق والوقوف وراء نشاطاته .

ومن جانبه قال د. مصطفى محمود رئيس صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالوزارة انه تم تدشين فرحة الصائم بواقع 2250 طرد تشمل كل منسوبي الوزارة والنيابة العامة بمختلف اداراتهم فى كل ولايات السودان بالاضافة الي النيابة العامة برعاية كريمة من وزارة العدل والنيابة العامة.

