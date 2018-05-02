البشير يؤكد موقف السودان الثابت وتمسكه بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة

الخرطوم- في 2 -5-2018 (سونا) -

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية موقف السودان الثابت فيما يلي التمسك بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة وأهمية اللجان الثلاثية .

وقال البشير خلال جلسة المباحثات السودانية الاثيوبية التى عقدت مساء اليوم بالقصر الجمهوري حيث رأس الجانب السوداني فيما رأس الجانب الاثيوبي أبي حمد على رئيس الوزراء الاثيوبي قال "نامل أن تعبر اللجان الثلاثية بالتعاون في مجال الامن المائي إلى الآفاق المرجوة وتجاوز العقبات التي ادت الى توقف المسار الفني للتفاوض وتحقيق الفوائد المشتركة دون أن يُضار أي طرف.

وقال البشير إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي اعطت قوة الدفع اللازمة لمسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكدا "أهمية وفاعلية التعاون المشترك في إطار جوارنا الحسن وعلاقتنا الاستراتيجية".

