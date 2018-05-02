رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السودان

الخرطوم- 2 -5-2018 (سونا) -

أكد رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السودان في كافة المجالات لتحقيق التعاون المشترك بين البلدين.

وقال خلال جلسة المباحثات السودانية الإثيوبية التي عقدت مساء اليوم بالقصر الجمهوري " إننا نؤكد التزامنا بهذه العلاقة ونتطلع إلى العمل معا من أجل السلام والتنمية في القارة الإفريقية.

واشار إلى تميز العلاقات بين البلدين ومتانتها ووصفها بأنها قوية وحميمية وقال " يربطنا نهر النيل والمصير المشترك"، مؤكدا التزام بلاده بتقوية وتطوير العلاقات بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الامثل لمياه النيل .

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أهمية إزالة العوائق أمام الحدود لتبادل المنافع المشتركة وقال إن البلدين مصيرهما مشترك وأن هناك تحديات كبيرة يجب علينا العمل على التغلب عليها، مؤكداً أن إثيوبيا تعمل من أجل أن يكون الاقليم موحدا متحدا.

ودعا رئيس الوزراء الاثيوبي إلى أهمية إحداث تكامل اقتصادي بين البلدين نظرا إلى التعاون القائم بينهما

وقال "إن السودان واثيوبيا يمكن أن يلعبا دورا مهما في تحقيق السلام والأمن في القرن الإفريقي"، مضيفا أنه سيكون هناك تعاون على الحدود على جميع المستويات لحل الصراع في جنوب السودان واردف بالقول "هذا التزام منا بذلك ".

