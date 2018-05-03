اعتقال عشرات المهاجرين بعد عبورهم الحدود الأمريكية من المكسيك

واشنطن 3-5-2018م (وكالات) -اعتقل مسئولو الهجرة الفيدراليون بالولايات المتحدة، مئات من المهاجرين الذين تحدوا تهديد ترامب بالاعتقال وعبروا حدود الولايات المتحدة من المكسيك.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكثر من مرة بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، ما لم تعمل المكسيك على كبح تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى عبر أراضيها .

وقالت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى كيرستشن نيلسن، إن الوزارة تتابع قافلة الحافلات وستقاضى أى شخص يدخل الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية أو "يقدم طلب هجرة مزيفا".

وبدأ المهاجرون الوصول إلى مأوى على بعد خمس دقائق سيرا على الأقدام من الحدود تحت جسر يربط بين البلدين، وبعد دقائق من ترجلهم جلس بعضهم قبالة المأوى وتناولوا طعامهم وهم ينظرون صوب الطريق إلى الولايات المتحدة.

ويقول المهاجرون إنهم فروا من ديارهم فى جواتيمالا والسلفادور وهندوراس بسبب تهديدات بالقتل من العصابات أو مقتل أفراد عائلاتهم أو الاضطهاد السياسى.

