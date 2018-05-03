بكين تنشر صواريخ كروز فى مواقع ببحر الصين الجنوبى

واشنطن 3-5-2018م (رويترز)- ذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكي، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر على معرفة مباشرة بتقارير مخابرات أمريكية، أن الصين نشرت صواريخ كروز مضادة للسفن وأنظمة صواريخ سطح جو فى 3 من قواعدها الأمامية فى بحر الصين الجنوبي.

وإذا تأكدت هذه الأنباء فستكون المرة الأولى التى تنشر فيها الصين صواريخ فى جزر سبراتلى التى تقول عدة دول أسيوية أخرى منها فيتنام وتايوان إن لها حقوق فيها.

ولم يرد المسؤولون الصينيون على الفور على طلبات للتعليق، ونقلت شبكة (سي.إن.بي.سي) عن مصادر لم تكشف عنها القول إنه وفقا لتقييمات المخابرات الأمريكية فإنه جرى نقل الصواريخ إلى جزر فيرى كروس وسوبى وميستشيف خلال الثلاثين يوما الماضية.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق. وقال متحدث باسم الوزارة "لا نعلق على مسائل المخابرات". وتعارض وزارة الدفاع الأمريكية قيام الصين بتركيب منشآت عسكرية فى مواقع شيدتها فى بحر الصين الجنوبي.

ولم يصدر عن الصين أى تعليق عن نشر صواريخ لكنها تقول إن منشآتها العسكرية فى جزر سبراتلى دفاعية تماما، وقالت شبكة (سي.إن.بي.سي) إن صواريخ كروز المضادة للسفن تتيح للصين ضرب السفن فى نطاق 295 ميلا بحريا. وأضافت أن صواريخ سطح جو بعيدة المدى يمكن أن تستهدف طائرات وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز فى نطاق 160 ميلا بحريا.



