تشريعي ولاية شرق دارفور يجيز تقرير اداء وزارة الزراعة

الضعين 3-5-2018م (سونا)- اجاز المجلس التشريعي امس بولاية شرق دارفور برئاسة الاستاذ علي محمد احمد معالي نائب رئيس المجلس تقرير اداء وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والغابات للربع الاخير من العام الماضي والاول من العام 2018 قدمه وزير الزراعة المهندس محمد الشيخ موسي امام المجلس .

وتناول التقرير الجهود الرامية لتحقيق شعار رفع الانتاج والانتاجية الذي يهدف الي تعزيز الامن الغذائي.بجانب حماية الموارد الطبيعية وتطوير حزام الصمغ العربي وترقية القطاع الزراعي الى قطاع فاعل حتى يسهم في رفع المستوى الاقتصادي بالولاية والبلاد كافة.

واشار تقرير الوزارة الى قيام الوزارة بتجميع الاليات المبعثرة بورشة الضعين المركزية وذلك لصيانتها واعادتها الى مواقعها بالمشاريع. مبينا السعي التام لتدريب المزارعين علي تقانات طق الهشاب بمشاركة برنامج الامم المتحدة.

كما تضمن التقرير رغبة شركة دارفود في توسيع نشاطها الزراعي بالولاية بالدخول مع المزارعين بتمويل من البنك الزراعي في مساحة ستة الاف فدان .

من جهته ثمن نائب رئيس المجلس التشريعي الاستاذ علي محمد احمد معالي جهود وزارة الزراعة في دعمها للعملية الزراعية بشراكاتها مع العديد من الشركات التي ستسهم في نهضة العمل الزراعي بالولاية ـ مشيرا الي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن ترقية وتطوير مشروع ام عجاجه الزراعي وخاصة انه مشروع قومي. وفي الوقت ذاته وصف رئيس لجنة الزراعة بالمجلس التشريعي الاستاذ احمد عبدالرحمن تقرير وزارة الزراعة بالممتاز وقال هذا التقرير جاء متوافقا مع الخطةالمقدمة مسبقا امام المجلس واضاف انه جاء بطريقة علمية وشاملة لقضايا الزراعة بالولاية مع الحلول المقترحة لها.

