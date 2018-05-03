رئيس الوزراء الإثيوبي بلتقي نائب رئيس الجمهورية

الخرطوم 3-5-2018م (سونا)- إلتقى د.أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بمقر إقامته بفندق كورينثيا بالخرطوم االاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية ،حيث تناول اللقاء العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا وسبل دعمها وتطويرها.

وقال السفير محمد عبدالله ادريس وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وتنشيط التبادل التجاري ، مبينا ان اللقاء تناول أيضاً أنشطة اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وأهمية تطوير أعمالها لصالح شعبي البلدين ، وإستفادة إثيوبيا من ميناء بورتسودان ومشروع ربط البلدين بالسكة حديد بجانب ملفات التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومحاربة المخدرات وتجارة الأسلحة الخفيفة.

وقال إن حسبو قدم تنويرا لرئيس الوزراء الإثيوبي حول حملة جمع السلاح التي إنتظمت البلاد وإستغرقت زهاء الثمانية أشهر ،مؤكدا ان الحملة ساهمت في تحقيق الامن والاستقرار في كثير من مناطق السودان فضلا عن إسهامها في عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم.

وأضاف ان نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي إتفقا علي عقد اللجنة الإقتصادية المشتركة بين البلدين في الخرطوم.

