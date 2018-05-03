تشريعي جنوب دارفور يجيز تقريرأداء الزراعة والغابات والري

نيالا 3-5-2018م ( سونا )- أجازالمجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ صالح عبد الجبار يوسف رئيس المجلس بالإجماع ، تقرير أداء وزارة الزراعة والغابات والري للربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من 2018م قدمه المهندس سبيل أحمد سبيل وزير الزراعة والغابات مستعرضا إنجازات وزارته خلال الفترة من أكتوبر 2017م وحتى مارس 2018م بجانب ملامح خطة الوزارة للموسم الزراعي المقبل .

وأشار سبيل في تقريره أمام المجلس إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة بالولاية حوالي (18) مليون فدان المستقل منها حوالي (8) ملايين فدان مؤكدا سعيهم لاتساع الرقعة الزراعية بالولاية بالتركيز على التوسع الرأسي بتقديم التقانات والمدخلات الزراعية إلى جانب تفادي سلبيات موسم العام الزراعي الماضي .

وأكد سبيل سعيهم في توفير آليات الحصاد ومعالجة النقص في التقاوى وتمويل الجمعيات الزراعية بجانب زيادة سقوفات البنوك لتمويل الآليات الزراعية والمواعين التخزينية والعمل على محاربة الآفات الزراعية المحلية .

وكشف سبيل عن توفير (3) آلاف جالون وقود للزراعة علاوة على (3500) طن من التقاوى المختلفة و(39) طنا من المبيدات بالإضافة إلى توفير التقانات الزراعية الحديثة، فضلا عن وضع خطة منفصلة خاصة بالنازحين العائدين طواعية إلى قراهم .

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