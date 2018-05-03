بكري و أبي أحمد يبحثان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون

الخرطوم 3-5-2018م(سونا)- بحث النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح مع رئيس الوزراء الإثيوبي د.أبي أحمد العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأديس أبابا.

جاء ذلك لدي لقائهما اليوم بفندق كورينثيا بالخرطوم.

وأوضح السفير محمد عبدالله إدريس وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق للتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي فضلا عن التحولات الإقتصادية الدولية مبينا ان اللقاء تناول أيضا أهمية ربط البلدين بالسكة حديد وعبر الطرق البرية بجانب استفادة إثيوبيا من ميناء بورتسودان وتسهيل حركة الشعبين بين الجانبين.

وقال السفير محمد عبدالله إدريس ان اللقاء تطرق للأوضاع في جنوب السودان وأهمية أن يلعب البلدان دورا فاعلا لمساعدة دولة جنوب السودان لتجاوز المشكلات التي تواجهها والمساعدة في إزالة بؤر التوتر في المنطقة والاقليم.

وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية ان رئيسي الوزراء أكدا علي ان ماتحقق في مجال التبادل التجاري دون طموح الدولتين والشعبين داعين الي ضرورة دفع مجالات التعاون الاقتصادي حتي تعود بالفائدة لمصلحة شعبي البلدين.

وقال سيادته ان النائب الأول لرئيس الجمهورية أطلع رئيس الوزراء الإثيوبي خلال اللقاء علي برنامج إصلاح أجهزة الدولة الذي تتبناه الدولة والذي سيساعد في تنشيط الأجهزة والمؤسسات مما يسهم في تحقيق الطفرة والتنمية الإقتصادية بالبلاد .