نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني يصل نيالا

نيالا3-5-2018م(سونا )- وصل إلى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دار فور صباح اليوم الفريق أمن جلال الدين الشيخ نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني .

وكان في استقباله بمطار نيالا الدولي ممثل الوالي المهندس سبيل أحمد سبيل وزير الزراعة ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية محمد خضر وحضور جماهيري كبير من الفعاليات السياسية والتنفيذية والتشريعية والمرأة ومجتمع الولاية.

وسيخاطب لقاء الفعاليات السياسية والمجتمعية والأهلية بفندق الضمان بنيالا بنشريف والي الولاية المهندس آدم الفكي محمد الطيب.

