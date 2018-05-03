لجنة أمن محلية الروصيرص تؤكد أهمية تفعيل دور اللجان المجتمعية

الروصيرص 3-5-2018( سونا) - عقدت لجنة أمن محلية الروصيرص بولاية النيل الأزرق اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ يوسف الطيب معتمد المحلية رئيس اللجنة.

وأوضح العقيد شرطة عبد العزيز محمد أحمد مدير شرطة المحلية مقرر اللجنة بأن اللجنة وقفت على تنفيذ القرارات وأمنت على زيادة فتح مراكز البيع المخفض بالمحلية والاستمرار . ووجهت اللجنة أيضا بجمع معلومات عن جماعات النقرس ومتابعة نشاطهم بواسطة المباحث وتفعيل دور اللجان المجتمعية بالأحياء وأكدت اللجنة هدوء الأحوال الأمنية والجنائية حسب التقارير الواردة من جهات الاختصاص.