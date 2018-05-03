والي سنار يعلن تشكيل المجالس التشريعية بالمحليات بمشاركة 29 حزبا سياسيا

سنجة 3-5-2018م(سونا )- أعلن الاستاذ الضو الماحي والى سنار تشكيل المجالس التشريعية بالمحليات بمشاركة 29 حزبا سياسيا وذلك إنفاذا لاستحقاقات الحوار الوطني.

وقال سيادته لدى مخاطبته اليوم لقاءا سياسيا بقاعة المجلس التشريعي بسنجة بحضور الأجهزة التنفيذية والتشريعية والأمنية والإعلامية. ، ان تكوين المجالس جاء انفاذا لاستحقاقات الحوار الوطنى مشيرا إلى أن التوزيع تم حسب الكثافة السكانية وممارسة كل الصلاحيات التى تحدث عنها القانون ،وشدد على ضرورة الممارسة الديمقراطية .

وقال"نريد مزيدا من الوحدة " مشيدا باللحمة الوطنية التى تتميز بها الولاية .

واشار إلى ان انتخاب رؤساء المجالس بالمحليات واللجان الأربع يتم داخل المجالس وأكد مشاركة المرأة فيها .

وتحدث رئيس المجلس التشريعيى دكتور شرف الدين هجو المهدي عن دور المجالس التشريعية بالمحليات وأهميتها باعتبارها من ممسكات الوحده الوطنية.، مؤكداً أن إعلانها تم تنفيذا لمخرجات الحوار الوطنى.

وتحدث الطيب ابو نار ممثلا للاحزاب السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني مشيدا بتكوين المجالس بالمحليات وأكد رضاءهم التام عن تكوين المجالس .