مجلس الوزراء يجيز مصفوفة الإرتقاء بالانتاج والصادرات السودانية

الخرطوم في 3-5/2018 (سونا) - أجاز مجلس الوزراء القومي في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي مصفوفة الارتقاء بالإنتاج والصادرات السودانية والتي قدمها السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس قطاع التنمية الإقتصادية ووزير الاستثمار.

وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية ان المصفوفة بدأت كمبادرة قدمها اتحاد أصحاب العمل وتم تطويرها في قطاع التنمية الإقتصادية، مبينا أن المصفوفة ركزت على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية والمعادن وحددت المصفوفة سلع الصادر المستهدفة وكذلك حجم الصادرات وتنافسيتها والفترة الزمنية للتنفيذ والعائد المتوقع وأثره على الميزان التجاري بجانب تحديد مشاكل ومعوقات الارتقاء بالصادرات ومطلوبات معالجتها.

وأوضح د. عمر أنه بتطبيق المصفوفة سيصدر قطاع الثروة الحيوانية 150 ألف طن من اللحوم بعائد مقداره 3 مليارات دولار بنهاية العام 2020فيما يسهم قطاع المعادن بعائد قدره مليارا دولار وذلك بخلاف الذهب. كما يسهم قطاع الزراعة بمبلغ 9.1 مليارات دولار ويسهم القطاع الصناعي بمبلغ قدره مليارا دولار

وقال إن المصفوفة ستسهم في زيادة الصادرات وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسين آفاق النمو المبني على الموارد الطبيعية لتعود فوائدها على غالبية السكان في الريف السوداني وتؤدي لزيادة وتوفير فرص العمل وتحد من معدلات الفقر.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجان تنفيذية قطاعية لتقديم السياسات والتشريعات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ المصفوفة كما وجه بإحكام التنسيق مع الولايات باعتبارها المعنية بالانتاج الحقيقي ووجه المجلس بإضافة مصفوفتين للنفط والاتصالات لاستكمال كل جوانب القطاع الاقتصادي.