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أخبار محلية - سياسية

وزير الدولة بديوان الحكم يشيد بجهود حكومة سنار‎ في تحقيق التنمية

التاريخ : 03-05-2018 - 04:03:00 مساءً
سنار 3 - 5 - 2018م ( سنار ) - أشاد اللواء م. عمران يحيى يونس وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي بجهود حكومة ولاية سنار في تحقيق التنمية وتحقيق المشاركة الفعالة باستقطاب كل القوي السياسية بحكومة الولاية.
جاء ذلك لدى مخاطبته برنامج أداء القسم للمجالس التشريعية لمحليات ولاية سنار ظهر اليوم بحضور والي الولاية الأستاذ الضو الماحي ورئيس المجلس التشريعي الولائي.
وأشار إلى أن توصيات الحوار الوطني اجازت تعيين المجالس المحلية حتى تستطيع تقديم النصح والمشورة للمعتمدين، مشددا على أهمية أن يلتزم العضو بالعمل علي خدمة الوطن والمجتمع وليس للتشريف والوظيفة
وقال إن الهدف من إنشاء المجالس المحلية لمساعدة المعتمدين والنهوض بالمجتمعات ودفع المجتمع للمساهمة في نفير التنمية والعمل على زيادة الموارد وحث المجتمع على زيادة الإنتاج وخلق مبادرة بتحريك المجتمع على النفير الذي تشجعه رئاسة الجمهورية أسوة بولايات شمال كردفان وكسلا، داعيا ولاية سنار على منافسة الولايات وهي أقدر على ذلك.
وأكد السيد. الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصية قسمة الموارد بين الولاية والمحليات لتحقيق التنمية وعدم الاعتماد على الدعم الخارجي.
من جانبه أكد الأستاذ الضو الماحي والي الولاية أن حكومة الولاية عملت على إكمال المؤسسات وفق مخرجات الحوار الوطني وضمن برنامج إصلاح الدولة، لافتا إلى مشاركة أكثر من 28 حزبا في المجالس التشريعية بالولاية.
ودعا السيد الوالي إلى ضرورة مشاركة المواطن في الإدارة، حاثا المجالس التشريعية على القيام بالرقابة والمشاركة وتقديم المقترحات وإجازة هذه الخطط لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالولاية وتحقيق الاستقرار وأن تكون فاعلة في كل الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتوجيه مجتمع ولاية سنار وقيادته نحو التنمية.
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