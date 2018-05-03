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أخبار محلية - سياسية

مجلس الوزراء يُجيز البرنامج التنفيذي في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بين السودان وموريتانيا

التاريخ : 03-05-2018 - 04:06:00 مساءً
الخرطوم فى 3 - 5 - 2018م ( سونا ) - أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي البرنامج التنفيذي في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بين السودان وموريتانيا والذي قدمته د. تهاني عبدالله وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أجاز المجلس برتكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير شرعية قدمها فريق ركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين السودان والأردن قدمه الأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم بين السودان وبوركينافاسو قدمته الأستاذة آسيا محمد عبد الله وزيرة التربية والتعليم.
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