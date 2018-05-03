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أخبار محلية - سياسية

رئيس الوزراء الإثيوبي يختتم زيارته للبلاد

التاريخ : 03-05-2018 - 04:35:00 مساءً
الخرطوم 3-5-2018م (سونا) - اختتم رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد زيارته للبلاد، التي استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، أكدا خلالها حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات .
وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الخرطوم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.
يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي قد أجرى لقاءات مع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح والسيد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن.

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