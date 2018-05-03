رئيس الجمهورية يؤكد تطابق وجهات النظر بين السودان وأثيوبيا في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك

الخرطوم 3-5-2018م (سونا) - أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير تطابق وجهات النظر بين السودان وأثيوبيا في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تم طرحها خلال المباحثات.

وقال رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي ظهر اليوم بالقصر الجمهوري سنقوم بتنشيط اللجنة العليا بين البلدين ومراجعة كل ما تم الاتفاق عليه والعمل على تنفيذه.

وأضاف المشير عمر البشير ان اطلاق سراح الاثيوبيين المحاكمين والموقوفين بالسودان يأتي تكريماً لرئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد الذي يزور البلاد.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل حركة المواطنين وحماية السلع والبضائع الاثيوبية عبر الموانئ السودانية وإنشاء مناطق حرة في عدد من المواقع وتعزيز تبادل المنافع والسلام عبر الحدود المشتركة.

وفيما يتعلق بسد النهضة قال البشير: "إننا متوافقون تماما حول قضاياه وهناك التزام قاطع بأن لا تتأثر حصص مياه جمهورية مصر العربية من قيام السد" مشيرا إلى أن السودان قد وجد عبر الدراسات أن آثار السد الإيجابية تفوق بأضعاف آثاره السلبية.

وأكد سيادته أنه تم التأكد تماما من سلامة السد وأنه لا يشكل تهديدا للسودان ومصر وأن ملء البحيرة لا يؤثر سلبا على منشأت الري في السودان ومصر.

ولفت البشير إلى اتفاق البلدين على التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا السلام في الإقليم وجنوب السودان بوجه خاص عبر الإيقاد.