الزبير أحمد الحسن: نقف إجلالاً واحتراماً وتقديراً للشعب السوداني لاحتماله آثار الأزمة الاقتصادية

الخرطوم 3 - 5 - 2018(سونا) -

أكد الشيخ الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية تقديرهم واحترامهم للشعب السوداني لاحتماله آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد لا سيما أزمة الوقود، مجددا الدعوة لكل فئات المجتمع الحية المقتدرة لمساعدة الضعفاء من أبناء الشعب مبيناً أنهم يعملون على ذلك منذ بداية الأزمة.

ونفى الشيخ الزبير أحمد الحسن في توضيح أصدره اليوم لوكالة السودان للأنباء ما تم تداوله على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي نقلا عنه: (إن صفوف السيارات أمام طلمبات البنزين عبادة كأنها بنيان مرصوص) موضحاً أن ذلك كذبة وفرية تداولها بعض المغرضين على لسانه مؤكدا ان هذا القول لايمكن أن يصدر من عاقل وتحدى سيادته كل من تداول هذه الكذبة أن يثبت صحة نقلها عنه لا سيما ما يسمى لجان المقاومة السودانية أو موقع (Mus Noriantos).

وذكر الزبير الصحفيين والإعلاميين وكتاب الاعمدة بأن يتقوا الله حتى لايبهتوا مؤمناً وان يتقوا دعوة المظلوم.

