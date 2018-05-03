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أخبار محلية - سياسية

رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد بقرار الرئيس البشير بإطلاق سراح الإثيوبيين المحكومين بالسودان

التاريخ : 03-05-2018 - 05:20:00 مساءً
الخرطوم 3-5- 2018م(سونا) - وصف رئيس الوزراء الأثيوبي ابي احمد؛ المباحثات الثنائية التي جرت بين البلدين - خلال زيارته للبلاد - بالأخوية والبناءة .وعبر عن شكره وتقديره لقرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح الإثيوبيين المحكومين بالسودان، وقال هذا يؤكد تفهم البشير وإحساسه العميق بقضايا إثيوبيا وحرصه على دعمها .
وأكد أبي - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم - أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بهدف المضي بعلاقات البلدين الى آفاق أرحب وأسمى .
وامتدح رئيس الوزراء الأثيوبي التعايش السلمي والأخوي بين الشعبين في السودان وأثيوبيا، وقال: سنسعى الى تطويره بما يخدم المصلحة المشتركة رسميا وشعبيا .
وأكد أن إثيوبيا تتفهم مسألة تقاسم المياه بين الدول الثلاث بمسؤولية كبيرة وتحرص على تحقيق الفائدة للسودان ومصر، وقال: " ليس لدينا نية بأن يتضرر السودان أو مصر وأن اتفاق المبادئ سيساعد الدول الثلاث على خفض الجانب السلبي، وتعزيز مصلحة السودان ومصر وإثيوبيا من المشروع .
وأبان أن البلدين اتفقا على التكامل الاقتصادي وربط البلدين بالطرق والسكك الحديدية وتوسيع التبادل التجاري وتسهيل تبادل السلع والاستثمارات بين البلدين والعمل معا من أجل السلام والاستقرار في الإقليم.
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