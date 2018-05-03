الاتحادي الأصل والديمقراطي الليبرالي يتفقان على تكوين لجنة مشتركة لقضايا الاقتصاد والدستور والانتخابات

الخرطوم في 3-5-2018 (سونا) - اتفق الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحزب الديمقراطي الليبرالي على تكوين لجنة مشتركة مختصة لقضايا الاقتصاد والسلام والانتخابات والدستور.

جاء ذلك خلال لقاء السيد محمد الحسن الميرغنى نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطي الأصل بدار ابو جلابية اليوم بالدكتورة ميادة سوار الذهب رئيس الحزب الديقراطى الليبرالي .

وتطرق اللقاء للقضايا الراهنة، وأكد السيد الحسن على ضرورة التشاور مع كل القوى السياسية؛ خصوصا الشريكة فى الحكم للخروج من الأزمات التى تمر بها البلاد لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن .

من جهتها أمنت الدكتورة ميادة على حديث السيد الحسن واتفقت مع سيادته على تكوين لجنة مشتركة متخصصة لمناقشة قضايا الاقتصاد والسلام والانتخابات والدستور.



