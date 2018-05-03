وكيل وزارة العدل بالإنابة يلتقي وفدا من منظمة التجارة العالمية

الخرطوم 3-5-2018م (سونا) - التقى وكيل وزارة العدل بالإنابة صلاح عبدالله محمد - اليوم بالوزارة - وفدا من منظمة التجارة العالمية.

و رحب مولانا صلاح بالوفد، مؤكدا أهمية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، مضيفا "نتمنى تقديم مزيد من الدعم الفني لتسهيل انضمام السودان للمنظمة".

وأبانت عضو وفد المنظمة سيسيليا كلاين؛ أن زيارة الوفد للسودان تأتي للاطلاع على بعض الملفات لتسهيل انضمام السودان للمنظمة، مشددة على أهمية مراجعة مسودات القوانين والتشريعات، والشفافية في إصدار القوانين.

وأوضحت أن وضع الخطط وتحديد الاحتياجات هو الطريق الصحيح للمضي قدما، مؤكدة أهمية التعاون بين السودان والمنظمة وتقديم المعلومات بكل شفافية لتسهيل عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وأبدت إستعدادها لتقديم المساعدة للسودان في هذا الجانب، مضيفة "انا هنا لتسهيل إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية".

فيما اشارت عضو الوفد السيدة جوني لي سكرتيرة فريق عمل إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية إلى وجود بعض التحديات التي تواجه عملية الانضمام، مبينة أن عكس الوضع الحقيقي وتحديد الخطط ووضع الأولويات تمكن من الإسراع في الانضمام للمنظمة، مما يمكنه من التقدم في العديد من المجالات، مؤكدة أهمية شفافية الحوار والتعاون.

