والي غرب دارفور يصدر قرارات لبسط الامن والاستقرار فى الولاية

الجنينة 3-5-2018 (سونا) -

اصدر الاستاذ فضل المولى الهجا فضل المولى والي غرب دارفور جملة من القرارات هدفت الى الحفاظ على الامن والاستقرار في الولاية ، وقضت القرارات بمنع التجمعات المخلة بالامن وذات الطابع القبلي غير المصرح بها او الدعوة لها داخل الحدود الجغرافية لولاية غرب دارفور تعزيزا للطمأنينة والسلامة العامة للمواطنين .

ونصت القرارات منع اطلاق الاعيرة النارية داخل الحدود الجغرافية للولاية ومنح معتمدي المحليات سلطة التعامل مع المخالفين بجانب منع اقامة النفاير الشعبية لإعادة اعمار قرى العودة الطوعية دون الحصول على موافقة معتمد المحلية المعنية واشراف لجنة امن المحلية عليها

وشملت القرارات منع دخول المركبات من مدينة اسنقا الحدودية الى مدينة الجنينة وخروجها من الجنينة الى اسنقا ( ادكونق ) خلال الفترة من السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً كما نصت القرارات على منع دخول المركبات التجارية التي تحمل البضائع الى مدينة الجنينة في الفترة من السابعة مساءاً وحتى السابعة صباحاً فيما سمح القرار بدخول المركبات التي تحمل الركاب فقط على ان يسمح للركاب بالدخول راجلين للمدينة ومنع المركبات في حالة انها تحمل البضائع والركاب معا

وتضمنت القرارات تشكيل لجنة اهلية للمصالحات بسلطنة دار مساليت برئاسة السلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين سلطان عموم دار مساليت وعضوية عدد من قيادات الادارة الاهلية من اجل العمل لبناء السلام بين المجموعات المتنازعة وحل المشكلات التي تطرأ من وقت لآخر وفقاً للأعراف السائدة بالسلطنة وتهدئة الخواطر بين الاطراف واسداء النصح لحكومة الولاية في كيفية التعامل مع الاحداث والنزاعات التي تحدث بالسلطنة دون الاخلال بما تصدره لجنة امن الولاية من قرارات

كما قضت القرارات بتشكيل لجنة فنية لمعالجة الاشكاليات في الادارة الاهلية بسلطنة دارمساليت برئاسة رئيس النيابة العامة ومقررية امين عام الحكومة وعضوية ممثلي الادارة القانونية والقوات المسلحة والشرطة وجهاز الامن لمعالجة الاشكاليات في الادارة الاهلية

كما اصدر والي غرب دارفور قرارا بتعيين امراء في سلطنة ديار القمر بالولاية وعددا من الفرش والامراء لسلطنة دارمساليت

