سفيرة السودان بروما تزيح الستار عن نسخة طبق الأصل من مجسم رملي من الحضارة المروية

الخرطوم 3-5-2018 (سونا) -

قامت السيدة أميرة قرناص سفيرة السودان لدي الجمهورية الإيطالية بإزاحة الستار عن نسخة طبق الأصل من المجسم الرملي للملك ناتاكامي والملكة اماني توري التي حكمت في العصر الذهبي للحضارة المروية، وقد تم وضعه بقاعة السودان بمنظمة الاغذية والزراعة والتي تم إهدائها للسفارة من قِبل الجمعية الدولية للدراسات الشرقية والمتوسطية.

فيما حضر التدشين كل من السيد ادريانو روس رئيس الجمعيةISMEO والسيد يوجينيو فانتوستي المدير العلمي للبعثة في ابو ارتيلا بالسودان وعدد من موظفي منظمة الاغذية الي جانب أعضاء البعثة بروما.

وقد تقدمت السيدة السفيرة بالشكر لرئيس الجمعية الدولية للدراسات الشرقية والمتوسطية السيد روس ولبعثتها الاثرية بالسودان. مثمنة عمل البعثة بمنطقة ابو ارتيلا مشيرة الي ان هذه الهدية لاتقدر بثمن وذلك لما فيها من موروث ثقافي نوبي ضارب في القدم.

وعبر السيد فانتوستي المدير المشارك لبعثة التنقيب الإيطالية الروسية في ابو ارتيلا فِي كلمته عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز اذ لم يكن من المتوقع العثور علي مصلي كوشي في تلك المنطقة الجغرافية الاثرية لعدم اكتشاف المنطقة بالكامل.

