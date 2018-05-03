ختام الدورة التدريبية في مجال حقوق الانسان بوزارة الخارجية

الخرطوم 3-5-2018 (سونا) -

اختتمت اليوم بوزارة الخارجية الدورة التدريبية في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني للقضاة والحقوقيين السودانيين والتي بدأت منذ الأحد 29 أبريل المنصرم.

وتم تنظيم الدورة شراكة بين وزارتي الخارجية السودانية والايطالية ومعهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم وجامعة سانت آنا الايطالية كإحدى مخرجات التشاور السياسي بين السودان وايطاليا والذي تم عقده بالخرطوم في مارس الماضي.

وشارك في الدورة 21 متدرباً تم ترشيحهم من السلطة القضائية والنيابة العامة والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان ووزارة الدفاع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزارة الخارجية.

وحضر الجلسة الختامية السفير خالد موسى، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، السفير الايطالي بالخرطوم فابريزيو لوباسو، الدكتور محمد محجوب هارون، من جامعة الخرطوم - معهد أبحاث السلام والأساتذة المحاضرين بالمعهد، وإلى جانب الأساتذة المدربين من جامعة سانت آنا وجامعة نابولي.

واكد ممثل وزارة الخارجية السفير خالد موسى، أن هذه الدورة تساعد على ترقية القدرات الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وكذلك جهود الدولة في مواءمة قوانينها الوطنية مع التزاماتها الدولية.

وعبر سعادته بالفخر والاعتزاز لاستضافة وزارة الخارجية لقادة الدولة في مجال القانون والعدل، كما تقدم بالشكر للسفير الايطالي لتعاونه واسهاماته الواضحة في المجالات الثقافية والأكاديمية محط الاهتمام لكافة مكونات الشعب السوداني، كما تقدم بالشكر لكافة الجهات المنظمة واعداً من خلال وزارة الخارجية، بالتعاون مع المزيد من الجهات الدولية في مجال القانون ومجالات أخرى

وأشارالدكتور محمد محجوب إلى أهمية الدورة التدريبية والاستفادة القصوى التي تلقاها المتدربين، كما تقدم بالشكر للسفير الإيطالي لدعمه المستمر في المجال الأكاديمي للجامعات السودانية ومعهد أبحاث السلام بصفة خاصة .

و أكد السفير الإيطالي في كلمته أن التجربة فريدة وقد لا يتوفر لأي من المشاركين الحصول على مثل هذه النتائج سواء كان على الإنترنت أو على مستوى المؤسسات الجامعية الوطنية،

كما تناولت الكلمة عن المشاركين مولانا د. هند حمو، وتقدمت بالشكر للجهات المنظمة مشيدةً بتميز الأداء وكفاءة المحاضرين في توضيح النقاط محط الاختلاف أو النقص.

وفي الختام تم توزيع الشهادات للمشاركين في الدورة التدريبية .

