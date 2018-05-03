والي جنوب دارفور : الولاية تشهد استقرارا امنيا كبيرا

نيالا فى 3-5-2018 (سونا) - اكد والي ولاية جنوب دارفور المهندس أدم الفكي أن ان الولاية تشهد استقرارا امنيا كبيرا بفضل الجهود التي بذلت من القوات النظامية ، وقال خلال لقاء الفعاليات السياسية والمجتمعية والاهلية بنيالا ان السلام سيتحقق وإن طال السفر مشيرا الى تجاوز أهل الولاية لمرارات الماضي مؤكدا بان العودة الطوعية هو مفتاح الحل

وشدد الوالي ضرورة الوقوف سدا منيعا ضد كل من يقف ضد العودة الطوعية .

الى ذلك تحدث نائب المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الوطني الفريق أمن جلال الدين الشيخ متناولا الوضع الراهن في البلاد والدور المطلوب من الجميع للقيام به تجاه الوطن وقضاياها داعيا الذين مازالوا يحملون السلاح لعودة الى ارض الوطن

ولفت إلى حدوث انفراج سياسي ووحدة وطنية بالحوار الوطني بجانب انحسار كبير للتمرد بفضل مجاهدات القوات النظامية والسند المجتمعي مؤكدأ ان السودان تضرر من الاحداث التى تشهدها ليبيا وجنوب السودان .

وقال الفريق جلال الدين ان جهاز الامن يعمل بتجرد دون حزبية وجهوية والعمل بمهنية وصدق وأمانة متناهية لانرضي بالظلم لأنفسنا ولا لأحد وأضاف : ابوابنا مفتوحة للجميع

وقال هناك من إستغل الوضع في السودان لمصلحته مؤمنا اهمية معالجة الخلل في المنظومة الإقتصادية بعلمية ومنهجية دون مجاملة داعيا إلي العمل الجاد والعطاء

