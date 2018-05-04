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أخبار محلية - سياسية

لجنة مشتركة بين الإتحادي الاصل والليبرالي لقضايا الدستور والإتتخابات والإقتصاد

التاريخ : 04-05-2018 - 09:30:00 صباحاً
الخرطوم 4-5-2018 (سونا) -إتفق الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل والحزب الديمقراطي الليبرالي علي .تكوين لجنة مشتركة مختصة بقضايا الاقتصاد والسلام والإنتخابات والدستور .
جاء ذلك خلال لقاء مولانا السيد محمد الحسن الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بدار ابو جلابية أمس بالدكتورة ميادة سوار الذهب رئيس الحزب الديقراطي الليبرالي .وتطرق اللقاء للقضايا الراهنة .
وأكد السيد الحسن ضرورة التشاور مع كل القوى السياسية خصوصا الشريكة فى الحكم للخروج من الأزمات التى تمر بها البلاد لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن .
من جهتها أمنت الدكتورة ميادة على حديث السيد الحسن واتفقا على تكوين لجنة مشتركة متخصصه لمناقشة قضايا الاقتصاد والسلام والانتخابات والدستور.
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