ممثل والي شمال كردفان يدشن انطلاقة فعاليات أسبوع المرور العربي

الابيض 4-5-2018 (سونا )- أشاد اللواء ركن المرضي صديق المرضي وزير الشؤون الاجتماعية ممثل والي شمال كردفان بالجهود المقدرة والمتعاظمة لإدارة شرطة المرور بالولاية لانتشارها الواسع لتحقيق السلامة المرورية بمدن الولاية المختلفة .

وأشار خلال تدشينه لانطلاقة أسبوع المرور العربي بساحة النصر بالابيض بحضور مديري الادارات والدوائر المختلفة بشرطة الولاية وقائد القاعدة الجوية بالابيض التي بدأت بمهرجان الماراثون الرياضي الذي نظمه اتحاد العاب القوة بالولاية شارك فيه الدستوريون وكافة الفئات العمرية المختلفة من الناشئين والبراعم وفئة المعاقين والتي انطلقت من مسافة كيلو إلى 8 كيلو، أشار إلى ان شرطة المرور بالولاية لها العديد من الاسهامات الواضحة التي ساهمت كثيرا في تقليل الحوادث المرورية خلال الفترة الماضية.

وأوضح اللواء المرضي أن تركيب اجهزة التتبع الآلي حققت العديد من المكاسب المختلفة على رأسها تقليل الصرف على قطع الغيار واستهلاك الوقود.

اللواء شرطة الهادي أحمد الدحيش مدير شرطة الولاية أوضح أن تدشين أسبوع المرور بالمهرجان الرياضي يؤكد انفتاح شرطة المرور على مجتمع الولاية خاصة شريحة الرياضيين الذين يعول عليهم كثيرا في التوعية والتثقيف المروري. وأعرب عن شكره وتقديره لكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح المهرجان الرياضي.

العقيد شرطة إبراهيم بشارة مدير شرطة مرور الولاية أوضح أن إدارته وضعت العديد من الخطط والبرامج المختلفة لهذا الأسبوع الذي يغطي كافة مناطق ومدن الولاية المختلفة وتشير (سونا) لأنه تم تكريم الأوائل من المتسابقين في الماراثون الرياضي.