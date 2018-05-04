عبد الرحمن الصادق يتسلم جائزة الحريات الصحفية من الاتحاد العربي الافريقي للاعلام الرقمي

الخرطوم في 4/5 (سونا) - أكد اللواء الركن عبد الرحمن الصادق المهدي؛ مساعد رئيس الجمهورية أن مساحات حرية التعبير والصحافة في السودان مقدرة جدا، معرباً عن فخره واعتزازه بمنح الاتحاد العربي والأفريقي للإعلام الرقمي جائزة الحريات الصحفية في نسختها الأولى للسودان.

ونقل مساعد رئيس الجمهورية - لدى تسلمه جائزة الحريات الصحفية من الدكتورة مها الشيخ بابكر رئيس مجلس أمناء الاتحاد العربي الأفريقي للإعلام الرقمي في نسختها الأولى مساء أمس بنادي AGC بالخرطوم تحايا رئيس الجمهورية المشير عمر االبشير للوفود المشاركة وضيوف السودان، معبراً عن دعمه للاتحاد ، وذلك بحضور مندويبن من 15 دولة عربية وأفريقية من عضوية الاتحاد وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة والأمين العام لمجلس الأحزاب الأفريقية وقادة الأجهزة الإعلامية الرسمية ورئيس اتحاد الصحفيين السودانيين والأمين العام للمجلس القومي للصحافة .

وعلى صعيد متصل؛ أكدت الدكتورة مها الشيخ بابكر؛ رئيس مجلس أمناء الاتحاد العربي الأفريقي للإعلام الرقمي أن البلاد العربية والأفريقية تتطلع دوماً لثمرات جهود المنابر الإقليمية التي تؤكد تضامن وتنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة، مشددة على حراستها عبر بوابة الإعلام ، مبينة انطلاق الاتحاد على هدى غيره من الاتحادات والمنظمات الإعلامية الإقليمية؛ تنسيقاً لمهنة الصحافة والإعلام وترقية وتطويراً للمارستها حتى يظل الجميع شركاء في مسؤولية تطور مجتمعاتنا في ظل منهج بسط الحريات الصحفية والإعلامية من قبل دولنا كدول متحضرة مؤمنة بأهمية هذه الحريات المنبعثة من القيم الإنسانية والعقدية، موضحة الإيمان التام بالانضباط المطلوب أثناء ممارسة المهنة والحريات؛ حفاظاً على تلك القيم وحفاظاً على النسيج المجتمعي المترابط في هذه الدول التي تدرك أن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين.

وثمنت مها الشيخ جهود السودان وسعيه ليخرج الاتحاد إلى حيز الوجود والفاعلية والثبات ، وتقديرها للمسؤولين في حكومة السودان لقناعاتهم المتقدمة الساعية لتطوير الإعلام الرقمي ووجود قدر وافر من الحريات التي تعتبر مكوناً أساسياً لبيئة نجاح الإعلام الرقمي .

وأضافت الدكتورة مها الشيخ أن تبنّى الاتحاد لمبادرة مهمة هي جائزة حرية الصحافة يعتبر خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح نحو ازدهار وتطور العمل الصحفي الرقمي المفيد للمجتمع والذي يحقق الرسالة الكلية للإعلام بمفهومه الأسمى، مؤكدة المضي في هذا الاتجاه بخطوات ثابتة للقناعة بأهمية الدور في بلورة المجتمع الفاضل والدولة الأنموذج .

وأكد الاستاذ ياسر خضر وكيل وزارة الإعلام أن البنية التشريعية لحرية الصحافة في السودان واسعة جداً وثقافة المجتمع ومكوناته تمثل الضمانة الحقيقية لحرية الصحافة، معبراً عن فخرهم في وزارة الإعلام بنيل السودان جائزة الحريات الصحفية من الاتحاد.

ومن جانبه؛ أكد الأستاذ حسن جمعة؛ رئيس اللجنة الفنية العليا لجائزة الحريات الصحفية أن السودان يستحق هذه الجائزة بكل جدارة تحت قيادة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، ممتدحاً أجواء الحريات العامة التي ينعم بها السودان بعكس العديد من الدول الأخرى.

وأبان الأستاذ عبدالعظيم عوض الأمين العام للمجلس القومي للصحافة أن قانون الصحافة الحالي؛ به ضمانات واسعه لحرية الصحافة، داعيا لمزيد من الدعم للصحافة الورقية في السودان، ودعم الصحفيين السودانيين.

وأوضح الأستاذ الصادق الرزيقي رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين؛ أن السودان يتعرض لظلم كبير من قبل المنظمات التي تعد الدراسات المتعلقة بالحريات الصحافية، مبيناً أن معاييرها في ذلك غالباً ماتكون سياسية، وأن السودان أفضل بكثير من الدول التي تصنفها هذه المنظمات في مرتبة متقدمة؛ من حيث صون الحريات الصحفية، مثمناً نيل السودان جائزة الحريات الصحفية من الاتحاد العربي الأفريقي للإعلام الرقمي.

