جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة تبدأ غدا باديس ابابا

الخرطوم 4-5-2018 (سونا)- تبدا صباح غد السبت جولة من مفاوضات سد النهضة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا ، علي مستوى وزراء الموارد المائية واللجنة الفنية الثلاثية، بمشاركة الشركة الاستشارية الفرنسية والتي تعاقدت معها الدول الثلاث لاجراء دراسات ملء البحيرة والاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد علي دولتي السودان ومصر .

وتشير سونا أنه من المتوقع مشاركة الاستشاري في اجتماع وزراء الموارد المائية في اديس ابابا و ياتي بعد تعثر اجتماع وزراء الخارجية وقادة المخابرات في احراز تقدم ملموس في اجتماع الخرطوم في 6 ابريل الماضي.



