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أخبار محلية - سياسية

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة تبدأ غدا باديس ابابا

التاريخ : 04-05-2018 - 09:03:00 مساءً
الخرطوم 4-5-2018 (سونا)- تبدا صباح غد السبت جولة من مفاوضات سد النهضة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا ، علي مستوى وزراء الموارد المائية واللجنة الفنية الثلاثية، بمشاركة الشركة الاستشارية الفرنسية والتي تعاقدت معها الدول الثلاث لاجراء دراسات ملء البحيرة والاثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد علي دولتي السودان ومصر .
وتشير سونا أنه من المتوقع مشاركة الاستشاري في اجتماع وزراء الموارد المائية في اديس ابابا و ياتي بعد تعثر اجتماع وزراء الخارجية وقادة المخابرات في احراز تقدم ملموس في اجتماع الخرطوم في 6 ابريل الماضي.

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