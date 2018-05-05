والي سنار يعلن قيام المجالس التشريعية بالمحليات بمشاركة أحزاب الوفاق الوطني

سنجة 5/5-2018 ( سونا) - أعلن والي ولاية سنار الضو الماحي عن قيام المجالس التشريعية لمحليات الولاية السبعة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطنى .

وجاء تكوين المجالس التشريعية بالمحليات طبقا لموجهات رئاسية حيث تم تكوين (7) مجالس بواقع 20 عضوا لكل مجلس واجمالي الاعضاء (140) عضوا ، بنسبة مشاركة 60% للمؤتمر الوطني ، 40% للاحزاب السياسية ، وتوزيع الاعضاء بواقع 12 عضو للمؤتمر الوطني ، و8 للاحزاب السياسية بكل مجلس محلى .

وقال والي سنار في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على شرف قيام المجالس التشريعية المحلية بقاعة المجلس التشريعي بسنجة بحضور وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي عمران يحى والاجهزة التنفيذية والتشريعية والعدلية والشرطية والعسكرية والامنية بالولاية قال إن التكوين أشرك كل الاحزاب مشيرا الي أن بعض الاحزاب سيكون لها تمثيل على رأس المجلس بجانب رؤساء اللجان الاخرى

ودعا وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي لمزيد من التوافق السياسي بين أحزاب البلاد تحقيقا لمعاني الوحدة والمضي بمخرجات الحوار الوطني الى غايتها في القضايا الست من رفعة وتنمية البلاد

من جهته قال رئيس المجلس الدكتور شرف الدين هجو المهدي إن قيام المجالس المحلية سيسهم كثيرا في تقوية بنية الحكم المحلي لمتابعة قضايا التنمية وتحقيق العدالة للمواطنين معتبرا ذلك أحد نجاحات الحوار الوطني خاصة في قضية الحكم والادارة

فيما أشاد رئيس مجلس الاحزاب السياسية بالولاية الطيب علي أبونارو بالتناغم والانسجام الذي يعيشه المكون السياسي بالولاية وشكر أبونارو تعاون والي سنار مع مجلسه واشراك الاحزاب في قاعدة الحكم المحلي

واشار رئيس مجلس الاحزاب السياسية بسنار الي أهمية توحيد الرؤى السياسية للخروج بالبلاد الي بر الامان وعبور المرحلة الحالية.

