أمانة أبيي بالمؤتمر الوطني ترحب بتوجيهات الرئاسة بتحديد مطلوبات انتقال الاشرافية للمنطقة



الخرطوم 5-5-2018(سونا) رحب الأستاذ شول موين الأمين السياسي لدائرة أبيي بحزب المؤتمر الوطني بتوجيهات رئاسة الجمهورية بتحديد مطلوبات انتقال اللجنة الاشرافية بكل إدارتها لمنطقة أبيي .

وأضاف في تصريح ( لسونا) أن انتقال الاشرافية يساعد على تأمين حركة المواطنين من أبيي شمالاً ومعالجة غياب الأوراق الثبوتية لمواطني دينكا نقوك الذين يأتون الي الخرطوم لاستخراج أوراقهم الثبوتية.

وتابع قائلا " من شأن التوجيه الرئاسي أن يسهم بصورة كبيرة في استقرار وتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة التي شهدت غياب أجهزة تنفيذية منذ حل الادارة المشتركة في المنطقة منذ 2011م.

وأشار موين إلى أن المواطنين في المنطقة يعانون لعدم الحصول علي الحقوق الأساسية في التعليم والصحة والخدمات ، مناشداً عضوية المؤتمر الوطني العمل على انزال هذه التوجيهات على أرض الواقع ، مناشداً رجالات الإدارة الأهلية وكل مكونات المجتمع في أبيي العمل مع الاشرافية واداراتها المختلفة على رتق النسيج الاجتماعى والعمل معا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة باعتباره المطلوب من انتقال الاشرافية .

وكشف عن لقاءات تنويرية ستقوم بها الأمانة تشمل هياكل الحزب وعضويته في المنطقة ، متوقعاً أن تعمل الأحزاب السياسية الأخرى من أجل الاستقرار والسلام ، مبيناً أن هذا التوجيه الرئاسي جاء بعد تعنت الحركة الشعبية بدولة الجنوب من تنفيذ اتفاقية 20-6-2011 التى نصت على تكوين مؤسسات في المنطقة.

ودعا شول كافة قيادات المجتمع في أبيي السياسية والمدنية الوقوف مع توجيهات رئاسة الجمهورية التى تسهم فى الاستقرار وعودة المواطنين الى قراهم التى هجروها بسبب نقص الخدمات .

وناشد الإدارة الأهلية من دينكا نقوك والمسيرية بالمواصلة فى معالجة القضايا الاجتماعية وخلق فرص لحوار من أجل الوصول لسلام دائم يحقق طموحات شعب أبيي بكل مكوناته.







