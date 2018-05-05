مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يمتدح جهود إقرار الدستور الجديد

الخرطوم في 5-5-2018(سونا) - امتدح مجلس أحزاب الوحدة الوطنية الجهود التي يقوم بها مختصون قانونيون لإقرار الدستور الجديد للبلاد .

وأوضح الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح (لسونا) عدم وجود صعوبات تمنع التوصل لدستور دائم لحكم البلاد نظرا لعراقة التجربة السودانية في هذا المجال والثقافة العامة لدي السودانيين . وأشار إلي أهمية التواصل بين مكونات المجتمع السوداني السياسية والفئوية مبكرا للتوافق حول مسودة الدستور . وأكد في هذا الخصوص أن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية سيحشد طاقات كوادره للتداول والتدارس في الدساتير السابقة والدستور الإنتقالي الحالي والبرتوكولات والإتفاقيات بين السودانيين للخروج برؤية موحدة وتطويرها من خلال التشاور حولها بين كافة السودانيين . وجدد جابرالدعوة إلي حملة السلاح والممانعين بأهمية المشاركة في استكمال مسيرة السلام والتوقيع علي الوثيقة الوطنية التي ستظل مفتوحة دون حجر علي أحد من المشاركة في الشئون العامة .

