رئيس وزراء مملكة ليسوتو يبدأ غدا زيارة رسمية للسودان

الخرطوم في 5-5-2018(سونا) - يبدأ رئيس وزراء مملكة ليسوتو، معالي الدكتور موتسواهاي توماس تابين ، غدا الأحد زيارة رسمية للبلاد تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي.

ويجري موتسواهاي مباحثات ثنائية مع الفريق أول ركن بكري حسن صالح ومباحثات مشتركة تتناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين .

ويلتقي رئيس وزراء ليسوتو خلال الزيارة بالسيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير ' كما يلتقي مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن ابراهيم.

ويتضمن برنامج الزيارة جولة في عدد من المؤسسات والمنشآت الصناعية .

وسيتم في ختام الزيارة التوقيع علي إتفاقية لجنة التشاور السياسي بين السودان ومملكة ليسوتو وكذلك التوقيع علي مذكرة التفاهم في مجالات الضمان الإجتماعي وفى ختام الزيارة يتم إصدار بيان مشترك.

