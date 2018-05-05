رئيس الجمهورية يدشن غدا الخدمات الإلكترونية بالخدمة الوطنية

الخرطوم في 5-5-2018(سونا) - يدشن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، القائد الأعلي للقوات المسلحة في العاشرة من صباح غد الأحد ، الخدمات الإلكترونية بالخدمة الوطنية بمقر المنسقية العامة بالخرطوم .

ويخاطب سيادته المنتسبين بالخدمة الوطنية وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف ووزير الدولة بالدفاع ورئيس الأركان المشتركة وقادة القوات المسلحة .

وأكد منسق الإعلام بالخدمة الوطنية يوسف عبد الواحد إبراهيم في تصريح لوكالة السودان للأنباء ، اكتمال الترتيبات لإستقبال السيد رئيس الجمهورية ، وقال إن السيد رئيس الجمهورية سيطمئن من خلال الزيارة علي موقف تنفيذ مشروع محو الأمية الذي تنفذه الخدمة الوطنية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في المجلس القومي لتعليم الكبار ومحو الأمية وباشراف مباشر من رئاسة الجمهورية .

وأوضح منسق الإعلام أن السيد رئيس الجمهورية سيتفقد المعرض المصاحب الذي يحتوي علي الأنشطة والبرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الخدمة الوطنية .

