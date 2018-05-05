فوز مرشح السودان بمنصب مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية

الخرطوم 5-5-2018م (سونا) - انعقد اليوم السبت اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة البنغالية دكا ، حيث شرف الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى رئيسة وزراء بنغلاديش، بحضور عدد كبير من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، وقد ترأس وفد السودان في هذه الاجتماعات وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير محمد عبدالله إدريس .

وأفاد السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن انتخابات المجموعة العربية قد جرت خلال اليوم لاختيار مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، حيث أحرز السفير د .طارق علي بخيت مرشح السودان أعلى الأصوات بحصوله على 13 صوتا مقابل 9 أصوات للمرشح المصري.

وبهذا سيشغل سعادة السفير الدكتور طارق علي بخيت منصب مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة .

