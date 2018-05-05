وزير الخارجية بالإنابة يقدم بيان السودان أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي

الخرطوم 5-5-2018م (سونا) - قدم وزير الخارجية بالإنابة، السفير محمد عبد الله إدريس، اليوم، بيان السودان أمام الاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، بدكا ، حيث أعرب سيادته عن تقدير وامتنان حكومة السودان لمنظمة التعاون الإسلامي لدعمها وتبنيها لقضايا السودان.

كما عدد سيادته التطورات السياسية المهمة التي جرت في السودان وعلى رأسها تكوين حكومة الوفاق الوطني والتى جاءت كمحصلة لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، موضحاً الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة ظاهرتي التطرف والغلو ودعوة الحكومة المتواصلة لتغليب روح الوسطية.

وعدد تجارب السودان الرائدة في هذا المجال والتي ترتكز على الحوار الفكري والطرح المتوازن بواسطة العلماء والدعاة وتنظيمات الشباب.

كما عبر سيادته عن قلق السودان البالغ لتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا والأعمال المناهضة للإسلام، كذلك عدد سيادته الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة لمعالجة ظاهرتي اللجوء والهجرة غير الشرعية استناداً للتجربة والإرث الكبيرين في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين فاقت الثلاثة ملايين.

وفي هذا الصدد أكد السيد الوزير أهمية معالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي اللجوء والهجرة وعدم إغفال الجوانب التنموية ومعالجة النزاعات التي أفضت إلى اللجوء والهجرة.

وجدد سيادته موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية كما أدان الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينقا المسلمة في ميانمار.

وكذلك جدد موقف السودان الداعم للشرعية الدستورية في اليمن ، ودعم السودان الثابت للحكومة الصومالية، وأكد التزام السودان بتقديم الدعم الكامل لمساعي الحكومة لبناء السلام وتحقيق الاستقرار.

كذلك جدد السيد الوزير موقف السودان الثابت والداعم لقيادات الشعب الليبي الشقيق والسعي مع المنظمة لإنجاح كافة المبادرات من أجل وضع حد للصراع الدائر بين مكونات الشعب الليبي، مؤكداً موقف السودان الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للشقيقة ليبيا .

