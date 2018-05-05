انطلاق الدورة الـ 45 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دكا

جدة في 5 -5-2018م( وام )- انطلقت اليوم الدورة الخامسة والأربعون لمجلس وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان "القيم الإسلامية للسلام الدائم والتضامن والتنمية" في دكا عاصمة بنغلاديش حيث اتفق المتحدثون في الجلسة الافتتاحية على ان من اهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي القضية الفلسطينية ومعاناة أقلية الروهينغيا المسلمة.

وألقت رئيسة الوزراء في جمهورية بنغلاديش شيخة حسينة كلمة افتتحت بها المؤتمر ركّزت فيها على وضع أقلية الروهينغيا ودعت منظمة التعاون الإسلامي إلى الوقوف وقفة صلبة وتضامنية مع أبناء الأقلية في بحثهم عن الأمن والكرامة كما طالبت المنظمة بمواصلة الضغط الدولي على السلطات في ميانمار للإيفاء بالمتطلبات المترتبة عليها من أجل حل المشكلة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في كلمته الافتتاحية إن المساحة الواسعة التي تمثلها المنظمة تفرض عليها مسؤوليات جسام لقضايا وملفات عديدة يأتي أبرزها التنسيق المستمر مع الحكومتين الأفغانية والسعودية لعقد مؤتمر دولي للعلماء حول أفغانستان، والذي سيكون انعقاده في المملكة العربية السعودية تحولا مهما نحو وضع أسس السلام وتجاوز العقبات لمصالحة وطنية ترسخ الاستقرار والأمن في أفغانستان كاشفا عن اجتماع جرى مؤخرا ضم مسؤولين سعوديين وأفغان وممثلين عن الأمانة العامة حيث جرى وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاجتماع.

وأضاف الأمين العام ان عامي 2017 و2018 شكلا مرحلة شديدة الصعوبة وضعت القضية الفلسطينية على المحك في ظل عجز دولي غير مسبوق يدفع باتجاه المزيد من التدهور، ورأى في الحل السلمي الشامل والعادل مخرجا أوسع لكثير من القضايا في العالم الإسلامي باعتباره اختبارا لإرادة الدول الأعضاء وعزمها على استثمار وقفتها الجماعية في المحافل الدولية للتحرك وتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية التي تواصلت على مدى أكثر من سبعة عقود.

من ناحيته دعا وزير خارجية جمهورية كورت ديفوار رئيس الدورة السابقة لوزراء الخارجية مارسيل أمون تانو في كلمته إلى الارتقاء إلى مستوى التحديات بتبني موقف إسلامي قوي ومتماسك لتحقيق ما تتطلع إليه الدول الأعضاء فيما قال وزير الخارجية في جمهورية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي، إن العالم الإسلامي يواجه هذه الأيام تحديات جسام، مثل الإسلاموفوبيا، والتطرف وعدم المساواة والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والإرهاب والتطرف.

وفي كلمة المجموعة العربية قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن القضية الفلسطينية تظل صاحبة الأولوية المطلقة، مشدداً على خيار السلام العادل والشامل مؤكدا ضرورة دعم الأقليات المسلمة في العالم وبخاصة أقلية الروهينغيا.

بدوره أشار نائب وزير الخارجية التركي باكير بوزداك الى ضرورة القضاء على التطرف وإنهاء الأزمة السورية والتخلص من كافة التنظيمات الإرهابية فيما ألقى وزير خارجية السنغال صديقي كابا كلمته نيابة عن المجموعة الإفريقية مؤكدا أهمية القضية الفلسطينية حيث تمارس إسرائيل الانتهاكات المتكررة ضد المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يثير قلقا بالغا مطالبا بضرورة إنهاء الأزمات السياسية في اليمن وسوريا وليبيا وإفريقيا الوسطى، ووضع آليات لذلك تكفل أيضا عدم تكرارها.

من جهته أعرب نائب وزير الخارجية الإندونيسي عبد الرحمن محمود فقير عن تأييده ودعمه لترأس بنغلاديش الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية فيما أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند موقف بلادها الحاسم تجاه ما اعتبرته تطهيرا عرقيا يمارس ضد الأقلية ويجب أن يسجل للتاريخ .