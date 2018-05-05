حزب الاتحاد العام لجنوب وشمال الفونج بولاية النيل الأزرق يقيم مؤتمره الرابع

الدمازين 5-5-2018م ( سونا) - أقام حزب الاتحاد العام لجنوب وشمال الفونج مؤتمره الإقليمي الرابع، تحت شعار " الحوار مدخل للسلام "، بقاعة الذكر والذاكرين، بتشريف المهندس عبد الجليل محجوب حاكم رئيس الحزب على المستوى القومي والوفد المرافق له من ممثلي الحزب بولايات البحر الأحمر والخرطوم وسنار والجزيرة .

وشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لفيف من القيادات السياسية، الأستاذ ياسر إبراهيم بابكر المعتمد برئاسة حكومة الولاية رئيس حزب الأمة الوطني، والأستاذ عمر عيسى نائب رئيس المجلس التشريعي الأمين العام لحزب الأمة الفدرالي، والأستاذ عبد الرحمن الطريفي نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، وممثل لمجلس الأحزاب السياسية، ولفيف من القيادات السياسية والناشطين والمثقفين. ولدى مخاطبته المؤتمرين حيا المهندس عبد الجليل حاكم مجاهدات الرعيل الأول من مؤسسي الحزب، مشيرا إلى أن تزامن انعقاد المؤتمر تابين لرئيس الحزب الراحل الهادي تنجور. وثمن مجهادات رؤساء الحزب السابقين بالولاية الذين وضعوا بصمات واضحة في تاريخ الحزب، داعيا المؤتمرين لنبذ الخلافات والفرقة والشتات والترفع عن الصغائر والعمل على تعزيز فرص السلام .

وأوضح حاكم أن مسألة الحوار والمطالبة بالحقوق كانت دافعا أساسيا لتنظيم الحزب، وناشد كافة قيادات الحزب لتضافر الجهود وتوحيد الصف والكلمة وإرساء دعائم الممارسة الديمقراطية الراشدة، وجدد وقفة الحزب وإسناده لمخرجات الحوار الوطني، وأكد أن التمييز الإيجابي سيظل القاسم المشترك بين القوى السياسية بالولاية.

وأضاف الأستاذ ياسر إبراهيم بابكر معتمد الرئاسة أن حزب الاتحاد العام لجنوب وشمال الفونج تلمس خطاه نحو المستقبل وله وجود ودور تاريخي معروف، وطالب قيادات الحزب بإدارة حوار شامل مع كافة مكونات الولاية والاستمرارية في عقد الملتقيات لمراجعة اداء الحزب. واكد ياسر أن الخروج من الازمة الاقتصادية لا يتاتي الا بزيادة الانتاج والانتاجية .

الاستاذ عبد الرحمن الطريفي ممثل مجلس الاحزاب السياسية عدد مآثر الراحل الهادي تنجور واضاف أن الحوار الوطني مظلة وارفة التفت حولها الاحزاب السياسية، مشيدا باختيار الحزب الحوار مدخلا للسلام شعارا للمؤتمر يحمل العديد من الدلالات والمعاني تصب في مجملها نحو تحقيق الاهداف المنشودة داعيا المؤتمرين للخروج بتوصيات بناءة وهادفة تعزز من قيم الحوار.

وناشد الاستاذ عمر عيسي الامين العام لحزب الامة الفيدرالي الاحزاب بالمزيد من التعاون والتنسيق وتقديم المصلحة العليا للبلاد، مشيرا الي ان الحوار الوطني أوجد ارضية صلبة للتحاور والنقاش الهادف المفضي الى الوفاق والوحدة الوطنية.

وفي ذات السياق قال الاستاذ رحيل محمد خير معتمد محلية الكرمك ممثل معتمدي المحليات إن توحيد الصف والكلمة يعتبر المخرج الوحيد لادارة شؤون الولاية، داعيا ابناء الولاية في الطرف الآخر للاحتكام لصوت العقل والعودة الي حضن الولاية والمشاركة في عملية السلام .

المهندس عبدالمنعم محمد ابوالقاسم رئيس الحزب المكلف قدم اضاءات تاريخية عن الحزب مستعرضا فكرة الحزب ومراحل تكوينه ومشاركاته التاريخية والمشاركات المعنية بالسلام بجانب رؤية الحزب لقضايا الراهن السياسي مؤكدا ان الحوار الوطني منهج قويم للتداول حول القضايا وهو الوسيلة الحضارية الوحيدة للتعبير عن وجهات النظر وطالب بضرورة اسراع الخطى فيما يتعلق بالدستور الدائم للبلاد .