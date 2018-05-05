انتخاب المهندس عبد المنعم محمد رئيسا لحزب الاتحاد العام لجنوب وشمال الفونج بالنيل الأزرق

الدمازين 5-5-2018م ( سونا) - انتخب المؤتمر الرابع لحزب الاتحاد العام لجنوب وشمال الفونج الباشمهندس عبد المنعم محمد أبو القاسم وزير الثقافة والإعلام والسياحة، رئيسا للحزب بإقليم النيل الأزرق، وتم من خلال الجلسة الإجرائية تسمية أعضاء المكتب التنفيذي للحزب من 21 عضوا حسب دستور الحزب، وتكوين المجلس الأربعيني من كافة فرعيات الحزب بالولاية وتصعيد 250 عضوا للمؤتمر العام للحزب والذي سيحدد زمانه ومكانه لاحقا.

وفي تصريح لـ(سونا) أكد. الباشمهندس عبد المنعم محمد أبو القاسم رئيس الحزب المنتخب، المضي بالحزب قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة والمبادئ والأهداف التي قام الحزب عليها، وجدد منعم وقفة الحزب وإسناده لعملية السلام وإنهاء الحرب التي أقعدت الولاية عن ركب التقدم، داعيا قيادات وقواعد الحزب للتماسك والتعاون من أجل غد أفضل.