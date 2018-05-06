اللبنانيون ينتخبون برلمانا جديدا لأول مرة منذ 9 أعوام

بيروت 6-5-2018م (بى بى سى )- فتحت مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها أمام الناخبين للتصويت في أول انتخابات برلمانية منذ قرابة عشرة أعوام.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2009م ، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان الذي تشكل حينئذ لأربعة أعوام فقط.

ومددت ولاية البرلمان مرتين على ضوء عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات.

وجرى تعديل النظام الانتخابي، وخُفض عدد الدوائر. كما سمح للمغتربين بالتصويت للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

وبدأ التصويت على مقاعد البرلمان، البالغ عددها 128 مقعدا، في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي

الرابعة بتوقيت غرينتش، على أن يستمر لـ12 ساعة.

ولا يتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل يوم الاثنين أو الثلاثاء، لكن مراقبين يقولون إن النتائج الأولية قد تبدأ في الظهور مساء الأحد.

وأدلى عشرات الآلاف من اللبنانيين المقيمين في الخارج بالفعل بأصواتهم في الانتخابات.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يعتمد على مراقبين لمتابعة العملية الانتخابية.

وتنتظر البرلمان الجديد قضايا مهمة، لعل أبرزها مصير أعداد كبيرة من اللاجئين دخلوا إلى لبنان مع تفاقم الصراع داخل سوريا، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية المستمرة.

