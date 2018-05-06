حزب الوطن يطوي صفحة خلافاته التي امتدت لأكثر من عشرة أشهر‎

الخرطوم 6 - 5 - 2018 م ( سونا ) - طوي حزب الوطن خلافاته التي استمرت لأكثر من عشرة أشهر بتوافق تام بين كل أعضائه .

وقال اللواء عمران يحي يونس رئيس الحزب في تصريح /لسونا/ إن أعضاء الحزب تجاوزوا خلافاتهم في اجتماعهم اليوم من أجل مصلحة الحزب وترتيب البيت الداخلي معربا عن سعادته بتلبية عدد كبير من الاعضاء الدعوة لهذا الاجتماع وتجاوزهم للخلافات الخفيفة بعزيمة الاخوة حسب تعبيره واستقبالا للمرحلة المقبلة .

ودعا عمران الأحزاب السياسية بتجاوز خلافاتها من أجل المصلحة الوطنية وخدمة المواطن ،مبينا أن الخلافات تؤدي إلى الضعف خاصة وأن السودان يواجه قضايا كثيرة تتطلب ان تتوحد الأحزاب السياسية لتدلي برأيها في تلك القضايا خاصة الدستور والانتخابات المقبلة.

من جانبه أشاد الأمين العام للحزب عبدالعزيز النور بإلتئام الحزب اليوم وتجاوز خلافاته بطريقة ودية خاصة وان الخلاف جاء لصالح المؤسسة وإعادة صياغة العمل بتصحيح المسار، مؤكدا أن التوافق كان فاتحة خير للحزب لأن ينطلق في الساحة السياسية ولمواجهة القضايا الوطنية والمشاركة فى حلها وتجاوزها .

وأعرب عن أمله ان توفق حكومة الوفاق الوطني بتحقيق متطلبات الشعب وتخفيف أعباء الحياة المعيشية لهم خاصة وأن حزب الوطن من ضمن أحزاب الحوار الوطني ويشارك في حكومة الوفاق الوطني مشيرا الي ان حزبه شارك في الحوار من أجل حل مشاكل السودان لجهة انها مسؤولية تاريخية وأضاف ينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الشعب في تحقيق تطلعاته، وقال سنكون على تشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة والتي لم تشارك من أجل رفعة وتقدم البلاد .

