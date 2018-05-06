الساعة الآن اليوم آخر تحديث 03:28:00 PM

أخبار العالم - اخبار عالمية

بيونجيانج: التعهد بنزع السلاح النووي ليس نتيجة العقوبات بقيادة أمريكا

التاريخ : 06-05-2018 - 11:51:00 صباحاً
سول 6 -5 - 2018 - (رويترز) - قالت كوريا الشمالية يوم الأحد إن اعتزامها نزع السلاح النووي الذي أعلنته خلال قمة تاريخية بين الكوريتين ليس نتيجة للعقوبات والضغط بقيادة الولايات المتحدة مطالبة واشنطن بعدم تضليل الرأي العام.
وتعاني كوريا الشمالية الفقيرة من سلسلة العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة والولايات المتحدة منذ سنوات في محاولة لكبح برامجها النووية والصاروخية.
وتعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ”بنزع السلاح النووي بالكامل“ من شبه الجزيرة الكورية وذلك خلال أول قمة بين الكوريتين منذ أكثر من عقد وكانت في 27 أبريل نيسان إلا أن هذا التصريح لم يتضمن خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن واشنطن ”تضلل الرأي العام“ عندما تقول إن التعهد بنزع السلاح النووي كان نتيجة العقوبات وغيرها من وسائل الضغط.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إنه يجب على الولايات المتحدة ألا ”تتعمد استفزاز“ كوريا الشمالية بنشر قطع استراتيجية في كوريا الجنوبية وإثارة قضايا حقوق الإنسان.
وأضاف ”هذا التصرف لا يمكن تفسيره سوى أنه محاولة لتخريب أجواء الحوار التي تم الوصول إليها بشق الأنفس وإعادة الوضع إلى ما كان عليه“.
وقالت الوكالة إنه إذا أخطأت الولايات المتحدة في تفسير نية كوريا الشمالية ”المحبة للسلام“ على أنها إشارة إلى الضعف وواصلت ضغطها وتهديداتها العسكرية فلن يساعد ذلك على حل قضية نزع السلاح النووي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتزم لقاء كيم في فترة ما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قال إنه سيبقي على العقوبات والضغط على كوريا الشمالية ”ولن يكرر أخطاء الإدارات السابقة“ مضيفا أن موقفه الصارم أدى إلى إحراز تقدم.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء