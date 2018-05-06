قوات أفغانية تستعيد منطقة شمالية من طالبان

كابول -6 - 5 - 2018 - (رويترز) - قال مسؤولون إن قوات أفغانية مدعومة بضربات جوية استعادت منطقة في إقليم بدخشان الشمالي الذي كان مقاتلون من حركة طالبان سيطروا عليه الأسبوع الماضي وأضافوا أن القتال مستمر في أنحاء أفغانستان.

قال صنع الله روحاني المتحدث باسم الشرطة الإقليمية إن قوات الجيش والشرطة مدعومة بضربات جوية استعادت امس السبت منطقة كوهيستان التي كانت سقطت في يد المسلحين يوم الخميس مضيفا أن مقاتلي طالبان اضطروا إلى التراجع في منطقة تيشكان حيث سيطروا على عدد من نقاط التفتيش.

وتابع ”سقط عدد كبير من الضحايا بين صفوف طالبان لكن ليس هناك معلومات محدثة عن العدد بالتحديد إذ أن المنطقة نائية ونظام الاتصالات بها ضعيف“.

ومع بدء هجوم الربيع السنوي لطالبان، وقعت أعمال عنف في عدد من أنحاء البلاد.

وقال عبد الله حسرت المتحدث باسم حاكم إقليم بكتيا إن مسؤولا بأحد أحياء الإقليم الواقع على الحدود مع باكستان من بين خمسة أشخاص أصيبوا في انفجار سيارة ملغومة في وقت متأخر من مساء يوم السبت.

ونفذ انتحاري هجوما بسيارة ملغومة السبت أيضا مستهدفا منزلا تابعا لقائد شرطة قندهار عبد الرازق في سبين بولداك على الحدود مع باكستان. ولم يصب عبد الرازق في الهجوم الذي أكد وقوعه.

وعبد الرازق من الشخصيات مرهوبة الجانب في قتال طالبان ونجا من عدة محاولات اغتيال من قبل.

